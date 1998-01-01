NL: Украинская ракета «Нептун» — слегка модифицированная российская Х-35

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Американские военные аналитики перечислили трудности, с которыми сталкивается Украина на пути создания собственного оружия.

Фото: www.globallookpress.com

Одно из их самых амбициозных начинаний Киева — самодельные противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» представляют собой слегка модернизированный вариант ракеты российского производства Х-35, в разработке которой участвовала Украина, констатирует американское военное аналитическое издание The National Interest.

Автор статьи отмечает, что анонсированный в 2013 году украинским КБ «Луч» проект «Нептун» должен был предоставить Украине средство против российской морской мощи в Азовской области. Ракета оснащена 150-килограммовой боеголовкой с высокой взрывной фрагментацией и может быть развернута на воздушных, морских и сухопутных платформах. Оружие может похвастаться максимальной эффективной дальностью чуть менее 300 километров и предназначено для уничтожения судов водоизмещением до пяти тысяч тонн.

— Украина активно участвовала в производстве Х-35, особенно его двигателя Р95-300; поэтому неудивительно, что они используют имеющуюся у них базу знаний, чтобы использовать производную Х-35, а не тратить расходы на НИОКР на совершенно новый дизайн, — пишет издание.

При этом Украина вынуждена преодолевать ряд трудностей, первая из которых — увеличивающийся, но все еще очень скромный оборонный бюджет в размере 3,1 миллиарда долларов. А предполагаемое сокращение зарубежной военной помощи может вынудить Киев приостановить некоторые из ключевых проектов военной модернизации. Во-вторых, Украина по-прежнему страдает от разрыва отношений с Россией, из-за чего вынуждена теперь инвестировать средства в собственные производственные процессы.

Ранее Пятый канал публиковал видео испытаний Украиной крылатых ракет «Нептун», которые состоялись на черноморском побережье в Одесской области в начале декабря 2018 года.

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