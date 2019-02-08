Видео: Пожарные ликвидировали возгорание на складе с автозапчастями в Кургане

Крупный пожар вспыхнул ночью, 8 февраля, в Кургане.

Там загорелся автомобильный склад. Техника предназначалась для дальнейшего ремонта. Внутри также хранились горючие материалы.

Огонь охватил площадь более полутора тысяч квадратных метров. Температура внутри была такой, что не выдержали железные опоры.

Конструкция рухнула. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем. На ликвидацию горения ушло три часа. Жертв и пострадавших — нет.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места пожара на складе в Кургане.