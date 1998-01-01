Легенда отечественного хоккея и президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал волевую победу сборной России над финнами в выездном матче этапа Евротура (Шведские игры).

Глава российского хоккея отметил, что обновленная дружина Ильи Воробьева добилась победы в серии буллитов (3:2), благодаря болельщикам. Третьяк особенно выделил «коллегу» по вратарскому цеху Илью Коновалова.

— У нашей команды, такой молодой, есть характер. И вратарь себя проявил в нужный момент, у него сегодня самый большой экзамен, — сказал Третьяк.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев похвалил дебютантов национальной команды, среди которых особенно отметился нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев, забивший две шайбы.

Российские хоккеисты начали мачт против финнов с пропущенной шайбы на первых секундах первого периода. Через несколько минут Михеев сравнял счет. Второй отрезок поединка прошел без голов. В третьем периоде россияне вышли в перед — снова отличился Михеев. За семь секунд до конца основного времени сборная Суоми восстановила статус-кво. Овертайм прошел без забитых шайб, а в серии буллитов подопечные Воробьева «дожали» финнов. Победный бросок реализовал Дмитрий Кагарлицкий. Лучшим игроком российской команды был признан голкипер Илья Коновалов.

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