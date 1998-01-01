Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

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Нападающий «Вашингтона» набрал 1180-е очко в своей заокеанской карьере.

Фото: ТАСС/PA Images/Nathan Denette

Хоккеист Александр Овечкин признан по результативности лучшим российским игроком в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Овечкин, выступающий за «Вашингтон» в матче с «Ванкувером», набрал 1180-е очко (644+536 по системе «гол+пас») и таким образом превзошел на 1 балл россиянина Сергея Федорова.

Это произошло во время результативной передачи в эпизоде с голом Ти Джея Оши.

Чтобы достичь этого результата капитану столичной команды потребовалось провести 1055 игр в 14 сезонах.

В настоящий момент хоккеист занимает 49-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.

На лидирующей позиции находится канадец Уэйн Гретцки, набравший 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах регулярных чемпионатов.

Ранее Пятый канал публиковал видео зажигательного танца Овечкина на Кубе.

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