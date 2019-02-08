Боярского, Гафта и Михалкова назвали угрозой нацбезопасности Украины

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Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на полгода приостановил трансляцию телеканала «Наше любимое кино» из-за показа фильмов с участием популярных российских актеров.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на полгода приостановил трансляцию телеканала «Наше любимое кино», на котором показывали фильмы советского и российского производства с участием целого ряда известных артистов: Никиты Михалкова, Леонида Ярмольника, Валентина Гафта, Михаила Боярского и Олега Табакова.

— Поводом стали неоднократные нарушения отечественного законодательства касательно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, — отмечается на сайте совета.

Уточняется, что угрожавшие национальной безопасности Украины актеры исполнили роли в кинокартинах «Женитьба», «Открытая книга», «У озера», «Тартюф», «Через тернии к звездам», «Тайна Снежной королевы», «Не самый удачный день», «Почти смешная история» и многих других.

— Мы применили санкции, и теперь ни один украинский телеканал не показывает ни советские, ни российские фильмы с участием этих лиц, — передают слова члена нацсовета Сергея Костинского «Известия».

Начиная с 2014 года, руководство Украины не раз принимало меры, направленные нам защиту информационного поля республики от российской продукции. Уже в марте 2016 года Верховная рада запретила показ всех российских фильмов, которые были сняты или впервые обнародованы в России после 1 января 2014 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Украине заблокировали телецентр, который транслировал российские каналы.

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