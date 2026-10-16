«Случаи не участились»: нашествие волков в Московской области опровергли

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Эксперт также исключил появление подмосковных хищников на территории Москвы.

В Подмосковье опровергли массовое нашествие волков

Фото: www.globallookpress.com/ Mike Lane/FLPA

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Вачугов: речи о массовом нашествии волков в Подмосковье не было и нет

Сообщения о массовом нашествии волков в Московской области не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявил начальник управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Вачугов.

«О массовом нашествии в Подмосковье волков речи нет, и никогда не шло. Случаи встречи с волками у жителей в Московской области не участились за последнее время никак», — сказал специалист.

Вачугов также исключил появление подмосковных волков на территории Москвы. По его словам, животным пришлось бы преодолеть значительное расстояние, дачный пояс и крупные магистрали. С подобными случаями в регионе, отметил он, никогда не сталкивались.

По словам специалиста, хищники, напротив, могут уходить из Подмосковья в более спокойные места — в Тверскую, Калужскую и Рязанскую области, где их меньше беспокоят.

Вачугов подчеркнул, что здоровый волк избегает встреч с человеком. При этом охотники в охотничьих хозяйствах регулярно добывают этих животных, поэтому необходимости дополнительно регулировать их численность, по его оценке, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волк вышел к жилым домам в поселке Дружная Горка Ленинградской области и приблизился к людям с детьми и собаками. Хищника заметили возле магазина на улице Введенского. По словам местной жительницы, животное не испугалось освещения, людей и криков. Позже волк погнался за женщиной, которая гуляла с крупной собакой. Ей удалось спастись, забежав в подъезд дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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