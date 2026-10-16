Приговор Лерчек пересмотрят? Дело блогера передали в суд

Дело блогера Лерчек направлено в апелляционный суд

Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, направили в Московский городской суд. Там рассмотрят жалобы адвокатов, а также апелляционное представление на приговор. Об этом свидетельствуют материалы, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Речь идет об уголовном деле о переводе денежных средств в ОАЭ с использованием поддельных документов. Ранее Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Гособвинение настаивало на шести годах условного срока и штрафе в 1,2 миллиарда рублей.

Как следует из материалов дела, суд не признал доказанным перевод денег в иностранной валюте. При этом было установлено, что Чекалина перечислила нерезиденту более 250 миллионов рублей, предоставив банку документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях операции.

Апелляция также затронет приговор бывшему супругу блогера Артему Чекалину. Его суд приговорил к семи годам лишения свободы. Рассмотрение жалобы на это решение назначено на 21 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура отменила возбуждение дела в отношении следователя Никиты Тулупова, которому вменялось превышение должностных полномочий по делу о пропаже ювелирных украшений блогера Лерчек.

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