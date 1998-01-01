«Карающий стул Кокорина»: рэперы выпустили трек в поддержку Кокорина и Мамаева

Интерес к скандальному инциденту с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не ослабевает и спустя несколько месяцев после драки. Новый виток пристального внимания к своей судьбе спортсмены получили в связи с новым продлением ареста — теперь молодые люди останутся в СИЗО до 8 апреля. Многие сторонники звезд футбола были уверены, что арест больше продлевать не станут, и 8 февраля Кокорин с Мамаевым выйдут на свободу. Так, рэп-коллектив ILWT даже записал трек, посвященный этому событию.

— Мы были уверены, что если их не выпустили под Новогодний бой курантов, то уж 8 февраля мушкетеры точно покинут Бастилию. Пока этого не случилось, но трек выложен, — рассказывают артисты на странице своего коллектива.

vk.com @ilwt_official

Как отметили рэперы, создана и записана композиция с претенциозным названием «Карающий стул Кокорина» была еще в середине января. Впрочем, претенциозное у трека не только название — в тексте композиции достаточно резкими фразами описывается день, в который случилась знаменательная серия драк.

— Стулом получает Пак, — повторяется в припеве.

Релиз вызвал у поклонников коллектива бурю эмоций.

— По олдскулу!

— Парни, вы красавчики! Трек бомбезный и на злобу дня!

— Злободневно, ньюскульно, трендово. По нраву пришлось и по душе, — пишут пользователи в VK.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что из-за драки с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Футболистов должны были выпустить из-под ареста 8 февраля, но срок наказания был продлен еще на два месяца.