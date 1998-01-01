Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 апреля

Тверской суд Москвы принял решение оставить Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого под стражей еще на два месяца — до 8 апреля. Об этом ранее Фемиду просило следствие.

На заседании защита футболистов упрекала следствие в допущении волокиты и настаивала на переводе своих доверителей под домашний арест, поскольку фигуранты резонансного дела не могут воспрепятствовать объективному расследованию. Кроме того, адвокат Кокорина настаивал на домашнем аресте, так как в условиях СИЗО футболист не может разрабатывать ногу после операции.

В суд впервые приехала супруга Кокорина Дарья Валитова. Семья нападающего «Зенита» была готова внести за него залог в 10 миллионов рублей, сторона Мамаева — шесть миллионов. Жена Павла Мамаева на сегодняшнем заседании не появилась.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат зенитовца Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий находятся под арестом с октября 2018 года. Фигуранты резонансной драки в центре Москвы являются обвиняемыми по уголовным статьям о побоях и хулиганстве. От рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала.