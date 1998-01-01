Сергей Умнов покинул пост пост главы МВД Петербурга

Генерал-лейтенант Сергей Умнов покинул пост главы ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области спустя семь лет работы на этой должности. Согласно указу президента России Владимира Путина, Умнов назначен на должность помощника министра внутренних дел. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации «Государственная система правовой информации».

Кто станет следующим руководителем ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области пока не известно.

Сергей Умнов пребывал на посту ГУ МВД города и области с 1 марта 2012 года. До этого он исполнял обязанности заместителя петербургского главка.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургскую полицию может возглавить Михаил Ильин.