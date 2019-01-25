Петербургскую полицию может возглавить Михаил Ильин

Начальником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти скорее всего станет полковник Михаил Ильин. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник.

Об официальном назначении на должность будет известно в ближайшие дни.

Михаилу Ильину 50 лет, до настоящего времени он был первым заместителем начальника ГУ МВД по Ленинградской области. А до этого работал в отделе по борьбе с организованной преступностью и возглавлял Центр по противодействию экстремизму.

Ранее Пятый канал сообщал, что генерал Сергей Умнов, который возглавлял ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 2012 года, в ближайшее время покинет свой пост.