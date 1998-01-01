Более 40 человек эвакуированы из-за хлопка газа в Петропавловске

В Петропавловске в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Интернациональная произошел хлопок газовоздушной смеси. Инцидент зафискирован в пятницу, 8 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС.

Силами пожарных служб были эвакуированы 42 человека, среди них шесть детей. Один ребенок госпитализирован.

— В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных стен, и образовались трещины на стенах соседних комнат. Силами пожарных подразделений эвакуировано 42 человека, из них шесть детей, — цитирует сообщение издание.

Причина происшествия на данный момент неизвестна. На месте ЧП работали 23 спасателя и пять единиц техники.

Ранее Пятый канал рассказал, что жители Петербурга жалуются на резкий запах газа.