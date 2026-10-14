Климат или прибыль: что на самом деле стоит за инициативой Гейтса

Гейтс предложил менять высоту полета самолетов ради климата

Миллиардер Билл Гейтс потребовал изменить высоту полета пассажирских авиалайнеров, заявив, что причиной климатических аномалий могут быть сами самолеты, — масштаб инициативы оказался настолько серьезным, что в Кремниевой долине, по слухам, уже присели. Но что на самом деле стоит за этими благими намерениями — разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Он мог бы записать этот ролик на борту собственного джета — миллиардер как-никак, — но ведь речь об опасности, которую несут самолеты для климата планеты. Поэтому основатель Microsoft предпочел демонстрировать угрозу с помощью игрушек. А что, наглядно. Белые крылья несут нас к глобальному потеплению.

«Авиация способствует глобальному потеплению разными способами. Например, это выбросы СО2 при сжигании топлива», — сказал основатель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс.

Выбросы СО2, которые повышают температуру Земли, — идея стара, как мир, и этим уже никого не удивишь. Поэтому Гейтс начал популяризировать другую теорию. В глобальном потеплении, мол, виноваты так называемые инверсионные следы, которые оставляют за собой авиалайнеры.

«Инверсионный след — это никакие не выбросы. Это облака. Да, искусственные. Когда самолет пролетает через область с высокой влажностью и низкой температурой, то частицы, выходящие из реактивного двигателя, замерзают. Так и появляется облако», — рассказал корреспондент Павел Кузнецов.

Казалось бы, облака как облака. Но Гейтс уверен: инверсионные следы, или, как их еще называют, конденсационные, будто окутывают планету одеялом — отсюда и парниковый эффект. А потому предприниматель требует обязать авиакомпании облетать области с высокой влажностью, чтобы инверсионные следы не появлялись вовсе.

«Нужно вносить небольшие изменения в высоту полета. Чтобы лететь ниже или выше этих областей», — сказал Билл Гейтс.

Вот и британский Economist пишет о том, что идею Гейтса даже уже испытали. 1232 рейса над Атлантикой были под наблюдением. Но в итоге почему-то только 112 из них фактически изменяли высоту.

«Сами выбросы авиации не такие уж большие. Согласно оценкам, авиация только за 5% глобального потепления и на ее долю приходится порядка 2% выбросов СО2. То есть потепляющий эффект инверсионных следов достаточно маленький», — сказала доктор физико-математических наук, профессор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Ирина Репина.

С другой стороны, маршруты движения воздушных судов утверждаются заранее. В целях безопасности, чтобы избежать столкновений. И вряд ли скачки в воздухе поспособствуют этой самой безопасности.

«Поэтому само изменение высоты полета, оно, конечно, чревато какими-то проблемами. То есть это нужно снизиться. А почему снизиться? А снизился — больше расход топлива, больше СО2 выбрасывается, хуже атмосфере Земли. Ну, где же тут логика?» — сказал летчик гражданской авиации, заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник.

Некоторые эксперты пытаются спорить с Гейтсом. Все-таки авиалайнеры не просто так стараются держаться одной высоты. И тут вопрос финансов, который ляжет на плечи пассажиров.

«Самолеты забираются выше, на высокие эшелоны, потому что там расход топлива меньше. Естественно, надо будет менять высоты, менять маршруты. Поэтому авиакомпаниям это влетит в копеечку», — сказал летчик 1-го класса, капитан А-320 Андрей Литвинов.

Так уж совпало, что детище Гейтса — Microsoft — безнадежно отстало в разработке искусственного интеллекта. Поэтому Гейтс на своем сайте прямо говорит: он причастен к разработке программного обеспечения с ИИ для авиакомпаний. То есть он привлек инвесторов, запустил проект. А теперь, судя по всему, хочет реализовать его в масштабах планеты, обязав аэропорты внедрить свое ПО.

«Мне кажется, он понимает, что многие из этих инвестиций не окупятся. Более того, подход Билла совсем другой. Он всегда оценивает ситуацию и задается вопросом: „На достаточно ли большие риски мы идем?“» — сказал управляющий партнер Breakthrough Energy Ventures Кармайкл Робертс.

Так что очередная зеленая инициатива Билла Гейтса больше напоминает бизнес-план. Вероятно, миллиардер просто хочет вернуться в гонку IT-отрасли. Так сказать, совместить модное с прибыльным.

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