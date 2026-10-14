Деньги кончились — захотели домой? Михалков поставил условие сбежавшим из России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 58 0

Только в одном случае желание вернуться можно считать искренним.

Можно ли простить тех кто сбежал из РФ в начале СВО

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Михалков: сбежавших из РФ в начале СВО можно простить, если они раскаются

Россиян, которые покинули страну с началом специальной военной операции, можно простить и принять обратно, если они осознают свои заблуждения и раскаются. Об этом заявил ТАСС народный артист РСФСР и кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного Никита Михалков.

«Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: „Я ошибалась“ или „Я понял“. Можно простить? Конечно. А вот когда у тех, кто уехал, кончились деньги, и они стали жаловаться, как там плохо — за что боролись, на то и напоролись, ребята», — сказал режиссер.

Михалков известен своей твердой позицией по теме антироссийски настроенных релокантов. Ранее он также заявил, что уехавшие из России с началом спецоперации артисты не стали потерей для своей страны и народа — они сами все потеряли.

Михалков также напомнил, что за последние четыре года сбежавшие из страны музыканты, актеры и режиссеры не создали никаких значимых проектов, а популярность поддерживают лишь критикой в адрес Родины, которая давала им сцену и гонорары.

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