Часы усиливают тревогу: почему женщины регулярно просыпаются посреди ночи

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 28 0

Кратковременные пробуждения — это нормальная часть сна. Однако, если это вызывает дискомфорт, стоит насторожиться.

Ночные пробуждения у женщин после 40 лет: причины

Фото: 5-tv.ru

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Metro: женщины регулярно просыпаются около четырех утра

Регулярные пробуждения около половины четвертого утра у женщин в возрасте от 40 до 50 лет могут быть связаны с перименопаузой и менопаузой. Об этом сообщило Metro со ссылкой на сомнолога и психолога Зои Готтс.

Специалист объяснила, что изменение уровня эстрогена и прогестерона отражается на качестве сна. Из-за приливов, повышенной потливости и перепадов температуры тела женщины могут чаще просыпаться и испытывать трудности с повторным засыпанием.

Еще один фактор — стресс. Из-за него мозг может сохранять повышенную готовность ночью, а привычное краткое пробуждение превращается в длительное бодрствование.

«Кратковременные пробуждения — это нормальная часть сна. Трудности возникают, когда мы не можем снова заснуть или начинаем ассоциировать пробуждение с разочарованием, тревогой и необходимостью снова заснуть», — пояснила специалист.

Чтобы не усиливать тревогу, Готтс рекомендует не проверять часы. Если сон не возвращается и раздражение нарастает, можно ненадолго покинуть кровать, заняться спокойным делом при приглушенном свете и лечь после появления сонливости.

Сомнолог подчеркнула, что бессонница не является обязательным последствием возрастных изменений. Причиной регулярных пробуждений могут быть и другие нарушения здоровья. При продолжительных проблемах со сном стоит обратиться к специалисту, который установит их причину и подберет подходящую помощь.

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