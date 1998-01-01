Глава Минпросвещения и глава Ингушетии открыли новую школу в предгорном поселке

Школа передового образца открылась в ингушском селе Мужичи. Торжественную церемонию посетили Министр просвещения РФ Ольга Васильева, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Новое учебное заведение, рассчитанное на 320 школьников, заменит старую сельскую школу, на десятилетие вперед закрыв при этом дефицит в ученических местах. Здание предыдущего учреждения 1957 года постройки будет снесено.

Школа строилась в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации», которая в свою очередь входит в состав госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Министр по делам Северного Кавказа во время церемонии открытия школы выступил со словами благодарности в адрес Министерства просвещения, которое активно участвует в процессе появления передовых учебных заведений по всей стране.

— Я бы отдельно хотел сказать большое спасибо Министерству просвещения и Ольге Юрьевне за то внимание, которое она уделяет проблемам образования, в результате чего сегодня по всей России появляются новые школы, детские сады, идет обновление. Мы видим старую школу, она теплая, хорошая, но 1957 года, и новую — с современными классами, спортзалом, стадионом, оборудованием. В эту новую оболочку войдут позитивные традиции, накопленные в той школе, которые переходят с опытными учителями, — отметил Чеботарев.

Также с благодарственной речью выступил глава Ингушетии. Он выразил признательность федеральным министрам за помощь регионам Северного Кавказа за помощь и поддержку в решении таких проблем как обучение школьников в две смены и большие очереди в детские сады.

— Мы недавно смотрели старую школу. Общественный совет села, учителя, все мечтали о новом здании. Сомневались, что в скором времени новая школа появится. Сегодня она есть. В этом же селе строится и дошкольное учреждение. Таким образом, село Мужичи обеспечено образовательными учреждениями, как минимум, на ближайшие десятилетия, — подчеркнул Евкуров.

Школа, открывшаяся в Мужичах, стала для поселения первым образовательным учреждением с современным оборудованием. Техническое оснащение учебного заведения действительно поражает — здесь есть передовые интерактивные доски, лаборатории для занятий физикой и химией, современные компьютерные классы. Также в школе есть комната для творческих занятий, кабинет психолога и медицинский блок. Для массовых мероприятий имеется актовый зал на 225 посадочных мест, а спортивные занятия будут проводиться в специально оборудованном спортзале, на стадионе (он дополнительно оборудован баскетбольной и волейбольной площадками) или в гимнастическом городке — здесь даже есть современная беговая дорожка. Стоимость объекта составила порядка 182 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в российских школах появятся две новые должности.