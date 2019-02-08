Губки «уточкой»: Собчак опубликовала странное фото в Instagram

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Пользователи не оценили «крепкий поцелуй» от телеведущей.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Скандал в семье знаменитой российской телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана набирает обороты. Совсем недавно наблюдательные фанаты заметили звезду в компании режиссера Константина Богомолова в Париже, а теперь буквально набросились на нее в соцсетях.

Очередная публикация светской львицы в Instagram вызвала бурю комментариев, причем отнюдь не самых приятных. Теледива выложила в социальную сеть фото, на котором вытянула губы «уточкой». Об этом сообщает Утро.ру.

— Целую крепко, ваша репка! — подписала публикацию звезда.

 
 
 
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Целую крепко, ваша репка!!!

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Фанаты не смогли пройти мимо нового поста светской львицы и за несколько часов оставили под снимком почти 700 комментариев.

— Я чуть заикаться не стала от страха.

— Не хочу обидеть Ксению, но мне так нравится ее образ «мымры», просто супер!

— Думает это красиво? Ой, о чем я? Когда вообще думала? — написали фолловеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак встретилась с Константином Богомоловым в Париже.

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