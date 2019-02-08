Губки «уточкой»: Собчак опубликовала странное фото в Instagram

Скандал в семье знаменитой российской телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана набирает обороты. Совсем недавно наблюдательные фанаты заметили звезду в компании режиссера Константина Богомолова в Париже, а теперь буквально набросились на нее в соцсетях.

Очередная публикация светской львицы в Instagram вызвала бурю комментариев, причем отнюдь не самых приятных. Теледива выложила в социальную сеть фото, на котором вытянула губы «уточкой». Об этом сообщает Утро.ру.

— Целую крепко, ваша репка! — подписала публикацию звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Целую крепко, ваша репка!!! Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Фев 2019 в 2:47 PST

Фанаты не смогли пройти мимо нового поста светской львицы и за несколько часов оставили под снимком почти 700 комментариев.

— Я чуть заикаться не стала от страха.

— Не хочу обидеть Ксению, но мне так нравится ее образ «мымры», просто супер!

— Думает это красиво? Ой, о чем я? Когда вообще думала? — написали фолловеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак встретилась с Константином Богомоловым в Париже.