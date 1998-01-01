Видео: Массовой дракой закончился бой на турнире ММА

На турнире ММА в Гамбурге бой между Омером Солмазом и Феликсом Шиффартом закончился массовой дракой. В четвертом раунде Солмаз зажал Шиффарта в углу и начал методично добивать ударами в голову — команда последнего выбросила на ринг полотенце в знак признания поражения, но боец продолжил избиение. Тогда в октагон ворвались зрители поединка и устроили драку, задев, в том числе судью. После того как толпа успокоилась и разошлась, рефери присудил победу Солмазу.

Le week-end dernier au German MMA Championship, le combat entre Felix Schiffarth et le Turc Omer Solmaz a failli finir en bagarre générale. L'arbitre n'a pas vu l'abandon des allemands qui ont envahi la cage. Les turcs ont immédiatement répliqué. Finalement..... :) pic.twitter.com/7OCTnVhN18 — Fatih Karakaya (@GundemFransa) 8 февраля 2019 г.

Похожий инцидент случился во время октябрьского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором — российский боец одолел ирландца, после чего уже в зале завязалась потасовка с участием Нурмагомедова. Ранее Пятый канал публиковал видео этого инцидента.