Видео: Массовой дракой закончился бой на турнире ММА

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Поединок Феликса Шиффарта и Омероа Солмаза перерос в драку между командами бойцов, в потасовке досталось судье.

Фото: www.globallookpress.com

На турнире ММА в Гамбурге бой между Омером Солмазом и Феликсом Шиффартом закончился массовой дракой. В четвертом раунде Солмаз зажал Шиффарта в углу и начал методично добивать ударами в голову — команда последнего выбросила на ринг полотенце в знак признания поражения, но боец продолжил избиение. Тогда в октагон ворвались зрители поединка и устроили драку, задев, в том числе судью. После того как толпа успокоилась и разошлась, рефери присудил победу Солмазу.

Похожий инцидент случился во время октябрьского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором — российский боец одолел ирландца, после чего уже в зале завязалась потасовка с участием Нурмагомедова. Ранее Пятый канал публиковал видео этого инцидента.

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