Сырьевой парадокс: почему нефти на Ближнем Востоке стало больше, а цены не снизились

Kpler: экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели

Экспорт нефти из стран Ближнего Востока на прошлой неделе в отдельные дни превысил показатели, которые фиксировались до начала иранской войны. При этом стоимость сырья не снизилась из-за резкого роста расходов на перевозку и страхование танкеров, пишет EADaily со ссылкой на источники.

Согласно данным Kpler, 24 сентября, а также с 27 по 29 сентября страны региона отправляли от 19,5 до 22,5 миллиона баррелей нефти в сутки. До обострения на Ближнем Востоке этот показатель составлял около 18 миллионов баррелей. Tankertrackers оценил средний экспорт за последнюю неделю в 18,1 миллиона баррелей в день.

При этом опасность для танкеров остается. По данным Marisks, за неделю произошло не менее семи атак. Так, 1 октября супертанкер Kazimah III попал под удар неизвестного снаряда в Ормузском проливе, после чего на судне начался пожар.

Несмотря на увеличение объемов экспорта, нефть не стала дешевле. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин объяснил это высокой стоимостью логистики. По его словам, цена Dated Brent держалась около 115 долларов за баррель, поскольку покупатели учитывают возросшие расходы на доставку сырья.

Существенно выросли и ставки на перевозку нефти. Как пишет Maritime Executive со ссылкой на отчет Poten, на стоимость фрахта влияют военные конфликты, опасность атак, страхование и санкции. Кроме того, свободных танкеров для перевозки нефти стало меньше.

Для сравнения, в январе нефть Brent стоила около 62 долларов за баррель, а суточная аренда супертанкера вместимостью 300 тысяч тонн на маршруте из Персидского залива в Дальний Восток составляла примерно 30 тысяч долларов. Это соответствовало 1,73 доллара на каждый баррель.

Сейчас стоимость фрахта такого судна выросла до 1,3 миллиона долларов в сутки. В пересчете на баррель это почти 33 доллара, или около 27% от стоимости перевозимой нефти.

Ситуацию учитывают и в России. В материалах к законопроекту о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов говорится, что в консервативном сценарии цена российской нефти Urals до конца года может опуститься ниже 54 долларов за баррель. Среднегодовой показатель при этом ожидается на уровне 61,2 доллара.

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