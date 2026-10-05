Ночные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС не повысили угрозу ядерной безопасности

После ночных обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) угрозы ядерной безопасности нет. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на пресс-конференции.

Он отметил, что удары киевского режима пришлись по лабораторному корпусу, который расположен в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков, а также здание по переработке радиоактивных отходов. И в том, и в другом случае была повреждена крыша строений.

«На самой Запорожской станции ночью было неспокойно. Были сразу атакованы два объекта. <…> В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет», — уточнил глава компании.

Но, несмотря на это, ситуация с ЗАЭС остается сложной, добавил Лихачев. Две недели назад в результате обстрелов пострадал трансформатор, который питал оборудование Запорожской теплоэлектростанции. Данное оборудование отвечает за передачу энергии от высоковольтных линий «Ферросплавная» к атомной станции. А от этого уже зависит безопасность ЗАЭС.

Пока данная система работает за счет аварийных дизель-генераторов. Чтобы восстановить поврежденное оборудование, нужно провести ремонтные работы. Но продолжающиеся атаки ВСУ делают подобный труд опасным для жизни рабочих бригад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что машина с продуктами для персонала Запорожской АЭС подверглась атаке беспилотника ВСУ. В результате удара погиб водитель.

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