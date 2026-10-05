Ночные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС не повысили угрозу ядерной безопасности

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Однако ситуация на объекте все еще остается сложной из-за последствий предыдущих ударов.

Последствия удара ВСУ по ЗАЭС 5 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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После ночных обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) угрозы ядерной безопасности нет. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на пресс-конференции.

Он отметил, что удары киевского режима пришлись по лабораторному корпусу, который расположен в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков, а также здание по переработке радиоактивных отходов. И в том, и в другом случае была повреждена крыша строений.

«На самой Запорожской станции ночью было неспокойно. Были сразу атакованы два объекта. <…> В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет», — уточнил глава компании.

Но, несмотря на это, ситуация с ЗАЭС остается сложной, добавил Лихачев. Две недели назад в результате обстрелов пострадал трансформатор, который питал оборудование Запорожской теплоэлектростанции. Данное оборудование отвечает за передачу энергии от высоковольтных линий «Ферросплавная» к атомной станции. А от этого уже зависит безопасность ЗАЭС.

Пока данная система работает за счет аварийных дизель-генераторов. Чтобы восстановить поврежденное оборудование, нужно провести ремонтные работы. Но продолжающиеся атаки ВСУ делают подобный труд опасным для жизни рабочих бригад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что машина с продуктами для персонала Запорожской АЭС подверглась атаке беспилотника ВСУ. В результате удара погиб водитель.

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