Все кончено: у Меган Маркл не осталось шансов на возвращение в Голливуд

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Актриса давно не приносила работодателям дохода.

Карьера Меган Маркл в Голливуде: проекты и перспективы

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: у Меган Маркл не осталось шансов на возвращение в Голливуд

Перспективы Меган Маркл вновь получить крупные проекты в Голливуде вызывают сомнения. Публицист Роб Шутер заявил, что в индустрии практически не осталось желающих предложить ей новые проекты, передает Radar Online.

Поводом для обсуждения стало признание главы агентства талантов WME Ари Эмануэля. Сотрудничество с Маркл завершилось в 2025 году.

«Вот что здорово: мне больше не нужно об этом думать», — ответил он на вопрос о дальнейшей карьере бывшей клиентки.

Агентство представляло интересы Маркл с 2023 года. По утверждению Шутера, за время сотрудничества она не принесла WME дохода. Публицист пояснил, что заработок подобных компаний зависит от комиссий за проекты, которые получают их клиенты.

Контракты с Netflix и Spotify Маркл и принц Гарри заключили еще в 2020 году, до начала работы с WME. Как сообщает издание, впоследствии герцогиня не получила крупных проектов за пределами сотрудничества с Netflix.

По сведениям Radar Online, стриминговый сервис в январе 2026 года отказался от продолжения шоу «С любовью, Меган», а спустя два месяца прекратил сотрудничество с ее брендом As Ever.

Шутер отметил, что знаменитостям порой удается восстановить карьеру даже после серьезных неудач. Однако нынешние возможности Маркл он оценил пессимистично.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

16:20
Умерла рок-певица Сасс Джордан, исполнившая песню для «Телохранителя»
16:16
Путин: у каждого ребенка в России должны быть равные возможности для образования
16:05
Без ножей, но в леопарде: Бритни Спирс удивила фанатов новым танцем
16:00
Правительство России спишет три миллиарда рублей долга Белгородской области
15:52
СК РФ проведет оценку факта повреждения памятника советским солдатам в Латвии
15:44
Все кончено: у Меган Маркл не осталось шансов на возвращение в Голливуд

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня