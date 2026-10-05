Все кончено: у Меган Маркл не осталось шансов на возвращение в Голливуд

Radar Online: у Меган Маркл не осталось шансов на возвращение в Голливуд

Перспективы Меган Маркл вновь получить крупные проекты в Голливуде вызывают сомнения. Публицист Роб Шутер заявил, что в индустрии практически не осталось желающих предложить ей новые проекты, передает Radar Online.

Поводом для обсуждения стало признание главы агентства талантов WME Ари Эмануэля. Сотрудничество с Маркл завершилось в 2025 году.

«Вот что здорово: мне больше не нужно об этом думать», — ответил он на вопрос о дальнейшей карьере бывшей клиентки.

Агентство представляло интересы Маркл с 2023 года. По утверждению Шутера, за время сотрудничества она не принесла WME дохода. Публицист пояснил, что заработок подобных компаний зависит от комиссий за проекты, которые получают их клиенты.

Контракты с Netflix и Spotify Маркл и принц Гарри заключили еще в 2020 году, до начала работы с WME. Как сообщает издание, впоследствии герцогиня не получила крупных проектов за пределами сотрудничества с Netflix.

По сведениям Radar Online, стриминговый сервис в январе 2026 года отказался от продолжения шоу «С любовью, Меган», а спустя два месяца прекратил сотрудничество с ее брендом As Ever.

Шутер отметил, что знаменитостям порой удается восстановить карьеру даже после серьезных неудач. Однако нынешние возможности Маркл он оценил пессимистично.

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