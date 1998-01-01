Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в петербургском Колпино

Очевидцы сообщают о взрыве на заводе ООО «ОМЗ-Спецсталь» в петербургском Колпино, 9 февраля. Информация об этом появилась в социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

ВКонтакте @spb_today

Как пишут пользователи, там произошел взрыв трубы высокого давления.

ВКонтакте @spb_today

Пострадал машинист пресса. Его в тяжелом состоянии увезли на скорой.

Однако, на самом заводе эту информацию пока не подтвердили.

В МЧС также опровергли факт этого происшествия.

Компания занимается производством металлургических заготовок для различных отраслей промышленности.