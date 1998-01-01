Оксимирон высказался по поводу скандала вокруг Rееbоk

Рэпер Оксимирон прокомментировал скандал вокруг Rееbоk, связанный с надписью «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» на одном из постеров, который компания опубликовала в социальных сетях.

Хип-хоп исполнитель написал в своем Twitter, что Rееbоk прежде, чем публиковать такую рекламу, «нужно было подумать».

— Как главное лицо Рибок могу сказать, что им нужно было сесть и подумать (пунктуация и орфография автора сохранена — прим. Ред.), — написал Оксимирон.

В феврале 2019 компания Reebok опубликовала в социальных сетях рекламные постеры, на которых изображены женщины, профессионально занимающиеся смешанными единоборствами. Широкий общественный резонанс вызвала надпись на одном из изображений, женщин призывали «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Так выглядела российская версия этой рекламы, западные лозунги звучали иначе — «никогда не извиняйся за то, что ты сильная».

После волны возмущения постер со скандальной надписью удалили, а представители компании принесли свои извинения за эту публикацию.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Оксимирон думает про фильм «Beef», в котором принял участие.