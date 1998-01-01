Высший балл: Оксимирон нецензурно расхвалил фильм со своим участием

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Мирон Федоров побывал на предпоказе фильма «BEEF» о русском рэпе и дал короткую, но емкую рецензию.

Фото: Instagram @norimyxxxo

Мирон Федоров, известный как рэпер Оксимирон, побывал на предпоказе фильма «BEEF: русский хип-хоп» и дал журналистам короткую и не вполне цензурную оценку картины. Рецензия длинной в 2,5 секунды доступна в ролике на YouTube-канале «Русская фильм группа».

Оксимирон отличается высоким слогом и нетипично богатым для рэпера лексиконом, но здесь он выразился по-народному.

— Вопрос, думаю, не ко мне, но фильм ******! Смотрите обязательно, фильм *****, — сказал Мирон.

«BEEF: русский хип-хоп» — документальная картина рэпера Ромы Жигана, которая рассказывает о жизни и становлении отечественной рэп-сцены глазами самих исполнителей. В фильме приняли участие Баста, Guf, Оксимирон, Скриптонит, Каста, Face, Noize Mc и многие другие представители русского рэпа.

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