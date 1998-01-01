Мальчик с редким заболеванием в 13 лет стал выглядеть, как «дедушка-оборотень»

Индийский школьник Лалит Патидар с рождения страдает редким заболеванием, известным как «синдром оборотня», из-за чего 13-летнего мальчика путают со стариком, пишет The Daily Mail.

У людей с таким синдромом проявляется избыточный рост волос. При этом чаще всего на самых нетипичных для этого частях тела. Например, у Лалита волосами покрыто все лицо. Эта болезнь не лечится.

Отмечается, что сверстники уважают школьника, но незнакомцы иногда могут обозвать или кинуть в след камень. Сам мальчик утверждает, что чувствует себя комфортно. В будущем Лалит Патидар собирается стать полицейским, чтобы таким образом заботиться о своих родителях.

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