Певица Слава страдала от насмешек в детстве из-за редкой болезни

Популярная певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что страдает от дислексии — болезни, которая затрудняет восприятие текста. Из-за этого у нее были трудности с обучением, а также проблемы в общении со сверстниками и родителями.

По словам певицы, ее мама часто повышала голос, когда она плохо занималась. От этого девочка больше замыкалась в себе. Проблема Насти также вызывала насмешки одноклассников и непонимание учителей, которые думали, что она просто ленится.

— В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу, — вспоминает Слава.

В эфире программы «Когда все дома» она рассказала, что узнала о болезни от преподавателя в институте. Тогда певице порекомендовали читать в слух классическую литературу и запоминать речевые обороты. Но несмотря на годы упорной работы, артистка по-прежнему не может справиться с большими текстами.

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