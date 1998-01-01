Певица Слава страдала от насмешек в детстве из-за редкой болезни

, 11:01 625

38-летняя артистка до сих пор не поборола дислексию и вынуждена отказываться от мероприятий, где нужно выучить или прочитать большой объем текста.

Фото: Instagram @nastya_slava

Популярная певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что страдает от дислексии — болезни, которая затрудняет восприятие текста. Из-за этого у нее были трудности с обучением, а также проблемы в общении со сверстниками и родителями.

По словам певицы, ее мама часто повышала голос, когда она плохо занималась. От этого девочка больше замыкалась в себе. Проблема Насти также вызывала насмешки одноклассников и непонимание учителей, которые думали, что она просто ленится.

— В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу, — вспоминает Слава.

В эфире программы «Когда все дома» она рассказала, что узнала о болезни от преподавателя в институте. Тогда певице порекомендовали читать в слух классическую литературу и запоминать речевые обороты. Но несмотря на годы упорной работы, артистка по-прежнему не может справиться с большими текстами.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о жутком опыте похудения в молодости.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

12:20
Видео: Урок в сибирской школе прервал льющийся на головы учеников кипяток
12:11
Аршавин встретил Новый год в одиночестве
12:02
В России вступило в силу ограничение предельной суммы долга по ряду кредитов
11:50
Мария Порошина выходит на сцену после месяца декрета
11:34
Скандал с уборкой снега может грозить губернатору Саратовской области отставкой
11:17
Племянница Виторгана заявила о пропаже мужа — фото
11:03
Видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи
11:01
Певица Слава страдала от насмешек в детстве из-за редкой болезни
10:46
Кабмин разрабатывает новые требования к соли и молоку
10:30
Военные отчитались о результатах взрывных работ на Бурейском водохранилище
10:22
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек
10:14
Первые подснежники распустились в Крыму
10:10
В НАТО назвали возможности российского флота беспрецедентными
9:58
Жириновский сравнил Хуана Гуайдо с «изжеванной резиной», которую скоро выкинут
9:50
Террористы в Сирии трижды за сутки нарушили «режим тишины»
9:42
Прославленная лыжница Нина Балдычева умерла в Петербурге
9:41
«Безупречно красива» — Шифрин рассказал о трепетных чувствах к Фатеевой
9:32
Дисциплинированная собака—пешеход покорила сердца пользователей сети
9:31
В России проиндексируют соцвыплаты инвалидам и ветеранам
9:18
Итальянский космонавт предсказал появление астронавтов-мутантов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

24 января

До чего доводит красота: Лицо солистки «Красок» покрылось волдырями после салона

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — День снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама