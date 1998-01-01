Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали на Сахалине в субботу, 9 февраля. В состязаниях принимают участие около 1500 спортсменов из 20 стран мира. Стоит отметить, что многие участники игр видели снег только на картинках и даже не представляют, какая она, заснеженная Россия.

Министр спорта России Павел Колобков особо отметил уровень организации мероприятия и оценил спортивный настрой участников соревнований.

— Отличная организация. Уровень спортивной борьбы тоже очень понравился. Все ребята заряжены на победу. Потрясающая погода. Хотел бы отметить работу волонтеров, всех служб. Пока мне все очень нравится, — подчеркнул министр спорта.

Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета. Соревноваться юные спортсмены будут в восьми дисциплинах: в лыжных гонках и биатлоне, хоккее, шорт-треке, горных лыжах и сноуборде, прыжках на лыжах с трамплина и фигурном катании.

Ранее Пятый канал сообщал, что эстафета огня первых зимних игр «Дети Азии» прошла на Курилах. Огонь был торжественно зажжен 22 декабря в Якутске, где в 1996 году впервые прошли летние игры, и оттуда был доставлен на Сахалин, а потом добрался до Южно-Курильска.