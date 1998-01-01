Скормить своего бывшего голодному сурикату предлагают в зоопарке США

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Необычный способ отметить День святого Валентина придумали в Техасе.

Фото: www.globallookpress.com

Символически скормить своего бывшего или бывшую голодным зверям предлагает в День святого Валентина зоопарк Эль-Пасо в американском штате Техас. К празднику там объявили акцию: любому желающему предлагается всего за два доллара дать имя своей бывшей пассии таракану, который позже будет подан на десерт сурикатам или обезьянам. Для этих животных тараканы являются лакомством, подобным печенюшкам для людей.

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Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Facebook. Организатор акции Сара Боррего считает, что это «веселый и необычный» способ отметить День святого Валентина.

— У всех нас есть бывшие… Это отличный способ привлечь сообщество, а также избавиться от разочарования, — сказала она BBC.

С тех пор как о мероприятии было объявлено в соцсетях в понедельник, 4 февраля, полторы с лишним тысячи человек уже отправили зоопарку имена своих бывших возлюбленных. Заявки пришли даже из Германии и Австралии.

В зоопарке не исключают, что их способ отметить праздник может вызвать некоторую негативную реакцию, однако до сих пор никаких жалоб не поступало. Там подчеркивают, что принимаются только имена и инициалы — никаких фамилий.

 

Ранее Пятый канал сообщал, что в России в ходе соцопроса ВЦИОМ День святого Валентина назвали любимым праздником 27% респондентов.

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