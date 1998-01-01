Сурок Фил предрек раннюю весну — видео

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10-килограммовый пушистый «метеоролог» после зимней спячки сообщил об этом в Twitter.

Фото, видео: instagram @punxsyphil, video.foxnews.com

Всенародно уважаемый в США «синоптик» — сурок Фил — предсказал в этом году наступление ранней весны, при чем сообщил он об этом после зимней спячки в своем Twitter. Традиционно церемония вычисления прогноза погоды прошла в День сурка, 2 февраля, в городке Панксутони в штате Пенсильвания.

instagram @punxsyphil

Члены городского клуба, который называется «Внутренний круг», извлекли 10-килограммового Фила из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно легенде, если сурок испугается своей тени и снова спрячется в нору, то весна наступит не раньше, чем через полтора месяца. А если Фил не увидит своей тени, и при этом будет пасмурная погода, то зимние дни сочтены.

Традиция определять срок прихода весны, наблюдая за поведением пушистого грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии, где в роли предсказателя погоды выступал барсук. В штате Пенсильвания этого вида млекопитающих нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка.

Полный титул действующего «синоптика» звучит как «Панксутони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды».

Вместе с тем, его «прогноз» бывает правдив лишь в 40% случаев, но представители «Внутреннего круга» винят в этом только себя — дескать, это они неправильно поняли лесного зверька.

Стоит отметить, что власти города активно используют это мероприятие для привлечения туристов. Только в этом году на него съехались 25 тысяч человек.

Что касается России, то, например, сурки в Ленинградском зоопарке проспали свой «праздник».

— К Дню сурка наши подопечные не проснулись, так как в России весна наступает значительно позже. В прошлом году сурки проснулись в начале апреля, — говорится в неутешительном для петербуржцев сообщении зоопарка.

Ранее Пятый канал рассказывал, как День сурка в Северной Америке — США и Канаде — стал настоящим праздником.

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