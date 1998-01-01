Сергей Шнуров раскрыл происхождение самого популярного матерного слова

, 18:45 Фото 119

Своему лингвистическому изысканию музыкант посвятил стихотворные строчки.

Фото: Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выяснил, откуда берет начало одно из самых популярных бранных слов в русском языке. Как оказалось, излюбленное нецензурное ругательство, которым обозначается мужское достоинство, родом с древнего Востока. В IV–Vвеках в восточных землях проживал буддийский монах, полное имя которого привести не представляется возможным ввиду неблагозвучности. Первая часть имени религиозного азиата полностью созвучна с той трехбуквенной комбинацией, которой до сих пор в России украшают заборы и стены подъездов.

Сделанное открытие настолько вдохновило Шнурова, что он посвятил событию очередной стих.

Instagram @shnurovs

— *** знает, как и что там будет.

Души бессмертие застрахуй!

Ведь служит православным людям,

Простой монах буддистский ***! — выразился музыкант.

Сочинение, как и следовало ожидать, вызвало восторг и волну шуток от подписчиков.

— Ой, а что это получается? Можно теперь не «запикивать»? — пишут пользователи.

Ранее Пятый канал уже публиковал поэзию Сергея Шнурова, посвященную различным событиям — например, получению российским актером фильмов «для взрослых» профессиональной награды.

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