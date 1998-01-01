Сергей Шнуров раскрыл происхождение самого популярного матерного слова

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выяснил, откуда берет начало одно из самых популярных бранных слов в русском языке. Как оказалось, излюбленное нецензурное ругательство, которым обозначается мужское достоинство, родом с древнего Востока. В IV–Vвеках в восточных землях проживал буддийский монах, полное имя которого привести не представляется возможным ввиду неблагозвучности. Первая часть имени религиозного азиата полностью созвучна с той трехбуквенной комбинацией, которой до сих пор в России украшают заборы и стены подъездов.
Сделанное открытие настолько вдохновило Шнурова, что он посвятил событию очередной стих.
— *** знает, как и что там будет.
Души бессмертие застрахуй!
Ведь служит православным людям,
Простой монах буддистский ***! — выразился музыкант.
Сочинение, как и следовало ожидать, вызвало восторг и волну шуток от подписчиков.
— Ой, а что это получается? Можно теперь не «запикивать»? — пишут пользователи.
Ранее Пятый канал уже публиковал поэзию Сергея Шнурова, посвященную различным событиям — например, получению российским актером фильмов «для взрослых» профессиональной награды.