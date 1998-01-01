Видео: Первое издание «Героя нашего времени» продано за несколько миллионов рублей

Первое издание романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова ушло с молотка в субботу, 9 февраля. Торги проходили в аукционном доме «Литфонд».

Как указывалось в описании лота на сайте аукционного дома, книга представлена в двух полукожаных переплетах «эпохи хорошей сохранности».

— Потертости переплетов, небольшие трещины в нижней части корешков, титульные листы и последние листы блоков мытые. Страницы с большими полями, блоки чистые, — значилось в тексте.

По итогу аукциона книгу приобрел анонимный онлайн-покупатель за 3,4 миллиона рублей — всего на 100 тысяч рублей дороже стартовой суммы. Известно, что над «Героем нашего времени» Лермонтов работал с 1837 года. Первое издание романа увидело свет в 1840 году — тираж произведения составил одну тысячу экземпляров.

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