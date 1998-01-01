Атака паразитов: «ленточные черви» могут грозить жителям всего Ульяновска

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Шокирующий диагноз из Ульяновска — эхинококкоз. Черви, которые паразитируют в печени, легких и даже мозге. Диагноз подтвержден, как минимум у 26-ти подростков. Ситуация настолько серьезная — что в эту пятницу их пришлось срочно перевозить в Москву на лечение. Все они воспитанники суворовского училища. И теперь на военной карьере этих ребят можно ставить крест. С такими повреждениями — о службе можно забыть. Но самое тревожное — заболевших может быть намного больше. Пока идет проверка сложно сказать, как произошло заражение. Одна из самых очевидных версий — через продукты. Но еду в суворовское училище поставляла компания, которая обслуживает почти весь город. И болезнь эта может годами таиться в организме, никак себя не проявляя… Так откуда паразиты у Ульяновске?

Мать, 15-летнего Ивана, курсанта ульяновского суворовского училища до последнего не хотела верить, что у сына серьезное заболевание — эхинококкоз. Компьютерная томография накануне подтвердила диагноз.

— Одна киста диаметров 36 миллиметров найдена в печени, диагноз подтвердился, киста живая, — рассказывает мать курсант Ивана Исайчева Екатерина.

«Эхинококкоз» подкосил еще 25 суворовцев. Выяснилось все случайно, когда курсанты начали проходить в училище плановое медицинское обследование. Оказалось, что среди заболевших и выпускники прошлого года. У сына Андрея Петрова Михаила врачи выявили сразу три кисты в печени.

— Вот я сейчас хожу я себе места не нахожу. Вы понимаете? Парень, скоро будет 19 лет скоро и такое себе подцепил. Вы представляете себе? У него вся жизнь впереди, а ему раз и перечеркнули. Что нам теперь делать? — недоумевает мужчина.

Когда именно суворовцы подхватили болезнь — неизвестно. Но произошло это не позже лета 2018-го. Первокурсники здоровы. К тому же клинические признаки болезни проявляются спустя только пять месяцев или даже год. Само заболевание паразитарное, вызванное ленточными червями.

— Человек является промежуточным хозяином, то есть заражается, проглатывая частички червя, которые выделяются из кишечника плотоядных животных. Часто люди заражаются, употребляя немытые овощи, фрукты, — поясняет врач-нефролог Юрий Супоня.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и сейчас отрабатывает все версии. Проверки проходят в столовой училища, где питаются курсанты. Ведь там мог быть источник заражения.

В саму столовую училища нас не пускают, но с меню можно ознакомиться. Оно абсолютно обычное — картофель, овощи, сметана, молоко. Указана норма в граммах для учащихся с пятого по восьмой класс, а это для учащихся с девятого по 11-й.

До конца прошлого года курсантов кормила местная компания «Торговый дом СПП». По данным базы СПАРК — бенефициаром этой фирмы является бывший заместитель председателя правительства области Дмитрий Рябов. У компании были заключены контракты на поставку продуктов не только с училищем, но и с детскими садами, школами и больницами Ульяновска, а также социальными объектами Волгограда, Калуги и Тулы. Но все же в своем городе «Торговый дом СПП» — один из двух основных комбинатов питания. Например, из 223 школ и детских садов Ульяновска у него 133 объекта, а это по самым грубым подсчетам около 51 тысячи человек. И это не считая больниц. Еще около 34 тысяч детей кормит второй монополист ООО «Альтернатива».

— Грубо говоря из 3,6 миллиарда они забрали 3,5ю Эти две компании всех контрактов денег, имеется в виду, — говорит депутат ГД РФ от Ульяновской области Алексей Куринный.

Как только между компаниями были поделены объекты сразу посыпались жалобы на качество питания от родителей.

— Компании сразу же не смогли объем переработать и ударило по качеству питания. Где-то испорченные продукты, где-то еще что-то, где-то не довезли порции меньше, — поясняет заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

К примеру, на этой неделе учеников одной из городских гимназий, которую обслуживает «Альтернатива» накормили вафлями с червями.

— Когда завпроизводством принимала, она нарушила приемку товара. Она не проверила качество. У нас завпроизводством уволили, — оправдывается технолог ООО «Альтернатива» Марина Фадеева.

Прокуратура начала проверку по факту заражения ульяновских курсантов «ленточными червями»

Но нарушения не исчезли. Мы во время своей проверки заметили, что на одной из коробок с перцем не были указаны сроки годности.

— Вот она такая же маркировка, — указывает женщина на аналогичную упаковку.

— Маркировка должна быть на каждой упаковке. Здесь нет вообще ничего. Как вы такое храните?

Тем временем в торговом доме СПП, который кормил училище, уверяют, к заражению курсантов суворовского училища они не причастны.

— Ни одно блюдо не уходит на стол детям, пока его органолептические данные все не попробуют. Даже визуально, — поясняет директор предприятия Сергей Кондрев.

Роспотребнадзор Ульяновской области уже проверил поставщиков питания и не нашел нарушений. А в Министерстве обороны заявили, что версия заражения через продукты питания исключена.

— Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевание. Источником заражения являются инфицированные собаки этим гельминтозом, — заявляет начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.

Так или иначе истинную причину массового заражения суворовцев должно озвучить следствие. Тем временем заболевших уже доставляют в Москву. По словам представителя Минобороны, пациенты будут находится под контролем военных медиков до полного излечения.