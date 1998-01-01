По факту заражения курсантов червями в Ульяновске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту заражения 25 курсантов Суворовского училища в Ульяновске «ленточными червями», сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, передает ТАСС.

В учебном заведении произошла вспышка редкого и трудноизлечимого заболевания — эхинококкоза. Его провоцируют личинки ленточных червей, которые попадают в организм человека. Эхинококкоз не передается от человека к человеку. Лечение сложное, с длительным курсом реабилитации, в большинстве случаев требуется операционное вмешательство.

Ранее Пятый канал публиковал заявление Минобороны в связи с заражением суворовцев в Ульяновском училище.