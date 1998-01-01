Прокуратура начала проверку по факту заражения ульяновских курсантов «ленточными червями»

В Ульяновске прокуратура начала проверку по факту ЧП в суворовском училище. Там вспышка редкого и трудноизлечимого заболевания — эхинококкоза. Его провоцируют личинки ленточных червей, которые попадают в организм человека. В итоге 25 заболевших. Сейчас в учебном заведении выясняют причину массового заражения.

— Первый орган, который поражается личинками — это печень. Дальше — в малый круг кровообращения, легкие, сердце, селезенка и головной мозг, — пояснила врач Лариса Елисеева.

Эхинококкоз не передается от человека к человеку. Лечение сложное, с длительным курсом реабилитации, в большинстве случаев требуется операционное вмешательство.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Минобороны прокомментировали инцидент с заражением в Ульяновском училище.