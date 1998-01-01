Ирина Шейк объяснила, почему никогда не говорит о Бредли Купере

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Российская модель приоткрыла завесу тайны своей личной жизни в интервью британском журналу.

Фото: ТАСС / Frederic Kern

Ирина Шейк крайне редко говорит о своей личной жизни. Известно, что российская 33-летняя модель замужем за американским актером Бредли Купером. Пара воспитывает дочь Лею. Но при этом девушка всегда отказывается говорить о своем возлюбленном с журналистами.

В интервью британскому журналу Glamour, где лицо девушки поместили на обложку февральского выпуска, Ирина поведала, что желает, чтобы ее личная жизнь была «тихая и спокойная», именно поэтому она не готова делится ею с общественностью.

— Поскольку моя работа предполагает то, что я должна быть на виду, я решила, что моя личная жизнь будет тихой и спокойной. Вот почему она называется личной, потому что это то, что имеет отношение только к вам и вашей семье, и я счастлива, что это так, — сказала Шейк.

Модель также затронула тему общественного давления по отношению к матерям. Ирина не согласна с мнением, что после родов, женщина не должна выглядеть сексуально.

— В этом современном мире я действительно уверена, что, если у вас есть ребенок, это совершенно не значит, что вы должны носить длинное платье. Однажды один из моих друзей сказал мне: «Ты только что опубликовала откровенную фотографию. Ты же мать!» На что я ему сказала: «И что?» — сказала Ирина.

Кроме этого Шейк рассказала, что не верит в диеты. Несмотря на то, что она любит вкусно поесть, это никогда не вредит ее фигуре. Все дело в генах, призналась модель.

Ранее Пятый канал рассказывал про лайфхак от Ирины Шейк для легкого авиаперелета.

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