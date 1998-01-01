Ирина Шейк объяснила, почему никогда не говорит о Бредли Купере

Ирина Шейк крайне редко говорит о своей личной жизни. Известно, что российская 33-летняя модель замужем за американским актером Бредли Купером. Пара воспитывает дочь Лею. Но при этом девушка всегда отказывается говорить о своем возлюбленном с журналистами.
В интервью британскому журналу Glamour, где лицо девушки поместили на обложку февральского выпуска, Ирина поведала, что желает, чтобы ее личная жизнь была «тихая и спокойная», именно поэтому она не готова делится ею с общественностью.
Модель также затронула тему общественного давления по отношению к матерям. Ирина не согласна с мнением, что после родов, женщина не должна выглядеть сексуально.
Кроме этого Шейк рассказала, что не верит в диеты. Несмотря на то, что она любит вкусно поесть, это никогда не вредит ее фигуре. Все дело в генах, призналась модель.
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