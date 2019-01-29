Ирина Шейк в эфире «Вечернего Урганта» рассказала о том, как легко перенести любой авиаперелет, сообщает Cosmopolitan. В ответ на вопрос ведущего о том, как ей удается оставаться свежей и отдохнувшей, Шейк дала несколько полезных советов.

По мнению модели, необходимо пить побольше воды и часто ходить в туалет. Кроме того, не стоит забывать о масках для лица.

— Желательно брать именно белую, потому что люди могут испугаться. Перед тем как лечь спать, накладываете масочку и засыпаете, — рассказала она.

Кроме масок и обилия жидкости Шейк объяснила Ивану Урганту, что самый лучший способ отдохнуть и на земле, и в воздухе — это медитация. Она практикует ее ежедневно.

Ранее Пятый канал рассказывал о фото Ирины Шейк с щенками, прижатыми к пышной груди.