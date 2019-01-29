Вода, маска и медитация — лайфхак от Ирины Шейк для легкого авиаперелета

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В эфире «Вечернего Урганта» модель рассказала о том, как выглядеть свежей и отдохнувшей даже после длительного рейса.

Фото: Instagram @irinashayk

Ирина Шейк в эфире «Вечернего Урганта» рассказала о том, как легко перенести любой авиаперелет, сообщает Cosmopolitan. В ответ на вопрос ведущего о том, как ей удается оставаться свежей и отдохнувшей, Шейк дала несколько полезных советов.

По мнению модели, необходимо пить побольше воды и часто ходить в туалет. Кроме того, не стоит забывать о масках для лица.

— Желательно брать именно белую, потому что люди могут испугаться. Перед тем как лечь спать, накладываете масочку и засыпаете, — рассказала она.

Кроме масок и обилия жидкости Шейк объяснила Ивану Урганту, что самый лучший способ отдохнуть и на земле, и в воздухе — это медитация. Она практикует ее ежедневно.

Ранее Пятый канал рассказывал о фото Ирины Шейк с щенками, прижатыми к пышной груди.

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