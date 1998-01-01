Лавров подарил собственный рисунок сотруднице ООН

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подарил сотруднице ООН рисунок в честь профессионального праздника, который российские дипломаты отмечают 10 февраля.
Об подарке, сделанном своими руками, сообщил постпред России в ООН Василий Небензя.
Небензи уточнил, что девушка всегда была секретаршей у Лаврова.
Просьба сотрудницы ООН дошла до Лаврова, и спустя некоторый промежуток времени девушка получила рисунок с игрой слов «Branda — brand of UN», отметил Небензя.
При этом постпред добавил, что Лавров во время заседаний всегда рисует скетчи.
Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поздравил дипломатов и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником.