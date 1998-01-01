Лавров подарил собственный рисунок сотруднице ООН

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подарил сотруднице ООН рисунок в честь профессионального праздника, который российские дипломаты отмечают 10 февраля.

Об подарке, сделанном своими руками, сообщил постпред России в ООН Василий Небензя.

Небензи уточнил, что девушка всегда была секретаршей у Лаврова.

— Когда я ехал в Москву в июне, она сказала: «Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч, — рассказывает Небензя.

Просьба сотрудницы ООН дошла до Лаврова, и спустя некоторый промежуток времени девушка получила рисунок с игрой слов «Branda — brand of UN», отметил Небензя.

При этом постпред добавил, что Лавров во время заседаний всегда рисует скетчи.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поздравил дипломатов и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником.