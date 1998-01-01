Путин поздравил дипломатов и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 февраля.
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В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится о роли российских дипломатов в непростых условиях современного мира. Глава государства отметил масштабные задачи, которые стоят перед работниками внешнеполитического ведомства для сохранения международной безопасности и правопорядка.
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Продолжение мирного урегулирования в Сирии и разрешение кризисов в других государствах также потребуют немалых дипломатических усилий, отметил президент. Владимир Путин подчеркнул важность евразийского интеграционного направления:
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Российский лидер выразил уверенность, что сотрудники МИД будут и впредь творчески и инициативно служить на благо развития авторитета России на мировой арене.
Ранее Пятый канал публиковал видео поздравления коллег от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.