В Великобритании завершилась церемония премии BAFTA

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Лучшим британским фильмом ожидаемо была названа картина «Фаворитка». Главный победитель тоже не стал удивлением для большинства любителей кино.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @bafta

В Лондоне в концертном зале Альберт-Холл завершилась 72-я церемония награждения британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Лучшим фильмом стала драма мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», которая рассказывает о жизни мексиканской в 70-е годы XX века. Куарон также получил награду в номинации «Лучшая режиссерская работа». Всего картина была представлена в семи номинациях.

К слову, эта картина уже имеет оглушительный успех по всему миру, как минимум по версии кинакадемиков. Уже сейчас она является второй в истории американской премии «Оскар», получившей десять номинаций среди картин на иностранном языке. Первым фильмом в 2000 году стала картина тайваньского режиссера Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Фильм «Рома» уже является обладателем «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а также призов Американского киноинститута, Американской ассоциации кинокритиков и двух «Золотых глобусов».

Ожидаемым стал и победитель в номинации «Лучший британский фильм» — историческая драма «Фаворитка». «Лучшую мужскую роль» получил, сыгравший Фрэдди Мэркюри, Рами Малек в «Богемской рапсодии». К слову, режиссер картины Брайан Сингер был исключен из соответствующей номинации из-за обвинений в сесуаьных домогательствах.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, в каких платьях появились звезды на красной дорожке премии BAFTA и почему самой яркой из них была герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

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