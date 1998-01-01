В Росрыболовстве прокомментировали статью СNN о российском минтае в школах США

В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о якобы укреплении российского минтая на американском рынке. Представитель ведомства Олег Рыков назвал выводы материала тенденциозным и с экспертной точки зрения смехотворным.

— Для нас эта статья не представляет никакой опасности, за исключением того, если вдруг в руководстве США не заинтересуются этим вопросом и начнут кампанию по введению таможенных пошлин в отношении нашего минтая, — цитирует Рыкова ТАСС.

В то же время, по его словам и пошлины российскому минтаю не страшны в целом. Рыба поставляется не в США, а в Китай, а уже после переработки на американский рынок.

Как рассказывал ранее Пятый канал, CNN опубликовал материал, в котором заявил о провале торговой политики Трампа. По мнению журналистов, именно это стало причиной того, что в столовых американских школ подаются рыбные палочки преимущественно из российского минтая.