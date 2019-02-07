Минтай из РФ в школьных столовых США указал на провал торговой политики Трампа

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Телеканал CNN заявил, что в результате торговой политики президента США в столовых американских школ подаются рыбные палочки преимущественно из российского минтая.

Фото: www.globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа, сама того не желая, упрочила ценовое преимущество российского минтая, из которого изготовляются рыбные палочки для столовых американских школ. Об этом сообщает телеканал CNN.

Российская рыба стоит в несколько раз дешевле минтая, который ловят рыбаки на Аляске, это позволило ей получить долю на внутреннем рынке США в 200 миллионов долларов. По данным телекомпании, к 2017 году почти половина рыбных палочек в американских школьных столовых была изготовлена из переработанной в Китае российской рыбы.

Американские рыбаки надеялись, что политика Трампа по введению торговых пошлин против Китая «сотрет ценовое преимущество российской рыбы», однако вместо этого она только упрочила ее положение — российский минтай исключили из списка товаров на повышение ввозных пошлин. При этом ответные меры Пекина против США обязали американских рыбаков платить дополнительно 25% за поставки данного сорта рыбы в Китай.

— Ответные меры Китая практически закрыли китайский рынок для минтая [из США], — цитирует представителя Genuine Alaska Pollock Producers Пэта Шанахана CNN.

Что вдвойне обидно, так как еще в 2017 году продажи американской рыбы на территории Китая показывали значительный рост.

Ранее Пятый канал сообщал, что Трамп выступил с речью в Конгрессе. Он снял с себя ответственность за выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и обвинил во всем Россию.

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