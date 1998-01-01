СК проводит проверку трамирования в ТЦ Новороссийска охранниками двух девочек

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По предварительным данным в результате потасовки у одной из них зафиксирован перелом позвоночника.

Фото, видео: www.globallookpress.com

В Новороссийске полицейские разбираются в жуткой истории. 15-летняя девочка получила серьезные травмы после общения с охранниками торгового комплекса. Школьница с сестрой находились в ресторанном дворике, когда сотрудники службы безопасности попросили их выйти. Началась словесная перепалка, после чего охранники применили силу. Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона. На кадрах видно: крепкие мужчины, не церемонясь, тащат подростка по лестнице. После случившегося девочке потребовалась помощь медиков. У неё перелом поясничного позвонка. Родители в шоке. Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае.

— Мы получили информацию о том, что охранники официально отстранены от исполнения своих обязанностей. Более того у них отобрали лицензию. Дальнейшее привлечение к ответственности будет по мере завершения проверки, — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

Возможным применением силы в отношении несовершеннолетних со стороны охранников заинтересовались и в Следственном комитете.

Ранее Пятый канал публиковал видео самого инцидента.

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