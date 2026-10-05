СК завел дело: вожатый лагеря в Сызрани бил двух братьев, страдающих аутизмом

СК завел дело на вожатого лагеря в Сызрани, который бил детей-аутистов

В Сызрани Самарской области возбудили уголовное дело после сообщений о том, что вожатый детского лагеря бил двух братьев, которые страдают аутизмом. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

«По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщают в ведомстве.

Подозреваемого сотрудника «Дружные ребята» уже уволили. Об этом сообщила администрация города.

Причиной рукоприкладства, по предварительным данным, стало то, что дети якобы измазали зубной пастой корпус и стучали в окно, не давая воспитателю спать. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нашли в гараже обвиняемого в убийстве Церетели. Столичный главк СК РФ показал видео схрона оружия — кадры опубликовала пресс-служба.

В квартире на юго-востоке Москвы 3 октября нашли останки 53-летней предпринимательницы Елены Церетели — тело лежало на балконе, расфасованное по пакетам. Позже в гараже ее сожителя Теймураза Г. следователи обнаружили тело 19-летней дочери Дарьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.