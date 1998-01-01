Охранники ТЦ избили подростков в Новороссийске

В торговом центре «Красная площадь», расположенном в Новороссийске случилось ЧП: двое мужчин избили девочек-подростков по неизвестным причинам. О происшествии сообщает телеканал «360». На видео, которое оказалось в распоряжении телеканала запечатлен инцидент в ТЦ — двое мужчин тащат подростка по лестнице, на заднем фоне слышны истерические крики.

Как сообщают знакомый пострадавших девочек, двое мужчин, один из которых был в форме охранника, действовали крайне агрессивно.

— Их начали пихать, толкать. Одна сестра ударилась об автомат игровой, потом ей нанесли удар кулаком в плечо, — сказал мужчина.

Комментариев от нападавших на данный момент не поступало, их мотивы неизвестны. Пресс-служба краевого МВД пояснила, что по данному инциденту ведется проверка.

Ранее Пятый канал сообщал о происшествии в московском метрополитене — там подросток упал под поезд.