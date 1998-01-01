Из-за нашествия белых медведей на Новой Земле введен режим ЧС

Против жителей Новой Земли — которые сейчас прячутся по домам от медведей — теперь играет метель. Сегодня пришлось отложить вылет учёных на архипелаг. А ведь только на них была вся надежда. Потому что отстреливать северных мишек запрещено. А жить бок о бок — как сейчас, когда 52 хищника гуляют только по одному посёлку — слишком опасно. Артур Ломидзе получил редкие кадры из теперь уже по-настоящему медвежьего угла.

Зачем уходить далеко, если кормовая база — под боком? Специалисты хотят создать несколько альтернативных кормушек, и подальше от поселков. Ведь преодолеть 100 километров за день для этого хищника — сущий пустяк. Как именно спасть людей от медведей — и наоборот — сейчас решают специалисты. Научный десант готов к высадке на Новую землю.