Из-за нашествия белых медведей на Новой Земле введен режим ЧС

, 7:24 Репортаж 203

Внешне милые и очаровательные косолапые могут быть смертельно опасны.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Против жителей Новой Земли — которые сейчас прячутся по домам от медведей — теперь играет метель. Сегодня пришлось отложить вылет учёных на архипелаг. А ведь только на них была вся надежда. Потому что отстреливать северных мишек запрещено. А жить бок о бок — как сейчас, когда 52 хищника гуляют только по одному посёлку — слишком опасно. Артур Ломидзе получил редкие кадры из теперь уже по-настоящему медвежьего угла.

Зачем уходить далеко, если кормовая база — под боком? Специалисты хотят создать несколько альтернативных кормушек, и подальше от поселков. Ведь преодолеть 100 километров за день для этого хищника — сущий пустяк. Как именно спасть людей от медведей — и наоборот — сейчас решают специалисты. Научный десант готов к высадке на Новую землю.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава муниципального образования «Новая Земля», живущий на архипелаге уже 35 лет, никогда раньше не видел такого нашествия белых медведей, какое наблюдается в этом году.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:24
Рок-музыкант Оззи Осборн выписался из больницы
23:20
«Братья и сестры, депортируют!»: Украина высылает канонического архимандрита
22:59
В Госдуме жестко отреагировали на условия США для снятия санкций с России
22:55
Профессор Вячеслав Владимирцев умер в Москве
22:46
«Русская интерпретация» — китаевед о «траурных мишках» из роз
22:35
О чем говорили Путин и Лукашенко во время официальных переговоров — видео
22:23
«Печально» — Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС — видео
22:11
Бывший российский хоккеист Юрий Бабенко похвалил юных кувейтских спортсменов
21:57
Продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках
21:32
Стало известно, где Путин выступит с посланием Федеральному собранию
21:17
«Досвидос!»: Украинскую журналистку выгнали из студии канала «Россия 1» — видео
20:57
Сахалинцы устроили флешмоб в поддержку юных хоккеистов из Кувейта
20:48
18-летний владелец «перевернутых Жигулей» хочет встретиться с Илоном Маском
20:34
«Я за тобой прилечу»: Катя Лель рассказала о встрече с блондином-инопланетянином
20:20
В Останкино произошел пожар — видео с места
20:13
Более 20 военных погибли при взрыве в Иране
19:51
«Путин пытается разбить единство НАТО»: Госсекретарь США Майкл Помпео
19:41
Видео: В огне Австралия и Новая Зеландия — в водоемах рыба сварилась заживо
19:29
Ирина Шейк устроила патриотичную фотосессию в бикини и шапке-ушанке с гербом РФ
19:19
Будущего ребенка Меган Маркл воспитают отдельно от детей Кейт Миддлтон

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

9 февраля

Медведи наступают! На Новой Земле из-за обнаглевших хищников объявлен режим ЧС

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама