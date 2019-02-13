МИД РФ ответил на угрозы новых санкций со стороны США и ЕС

Россия привыкла к постоянным санкционным угрозам со стороны Запада и не обращает внимания на очередные разговоры в этой связи. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Организации объединенных наций Василий Небензя, сообщает телеканал «360».

— Они (страны Запада — Прим.ред.) говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания, — цитирует постпреда РИА «Новости».

Как отметил Небензя, Россия четыре года живет в такой ситуации уже четыре года.

По информации, опубликованной изданием Financial Times, США и Евросоюз близки к тому, чтобы принять новые ограничительные меры в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Тогда три военных украинских корабля нарушили границу РФ и вторглись в территориальные воды России, проигнорировав приказ остановиться, чем вынудили российских пограничников применить силу для остановки нарушителей. Украинские моряки были арестованы, в настоящее время они ожидают суда, который состоится в апреле 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как украинские корабли нарушили российскую границу.