Видео: В Воронеже пассажирский самолет вынесло за пределы ВПП

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», совершавший рейс Москва — Воронеж, во время приземления вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) воронежского аэропорта.

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Об этом в своем Insragram написала одна из пассажирок рейса. По ее словам, лайнер буквально «вынесло в чистое поле с повреждением колеса».

Пятый канал

Как рассказала Наталья Щ., пассажиров эвакуировали. По предварительной информации, во время происшествия никто не пострадал.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал другую причину авиаинцидента. По его словам, самолет «не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме, потому что застрял в глубоком слое снега».

Пятый канал

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как самолет, следовавший из Астаны выкатился за пределы ВПП аэропорта Шереметьево.