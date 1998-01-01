Видео: В Воронеже пассажирский самолет вынесло за пределы ВПП

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», совершавший рейс Москва — Воронеж, во время приземления вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) воронежского аэропорта.
Об этом в своем Insragram написала одна из пассажирок рейса. По ее словам, лайнер буквально «вынесло в чистое поле с повреждением колеса».
Как рассказала Наталья Щ., пассажиров эвакуировали. По предварительной информации, во время происшествия никто не пострадал.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как самолет, следовавший из Астаны выкатился за пределы ВПП аэропорта Шереметьево.