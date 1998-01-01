Видео: Самолет выкатился за пределы ВПП в Шереметьево

Пассажирский «Boeing» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском Шереметьево. Инцидент произошел, когда борт, следующий рейсом из Астаны, совершал посадку, сообщает ТАСС.
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Видео: Пятый канал
Сейчас выполняются работы по эвакуации самолета с места происшествия.
Ранее Пятый канал сообщил, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжают выяснять обстоятельства выкатки лайнера авиакомпании Smart Wings в воскресенье, 13 января, за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево».