Видео: Самолет выкатился за пределы ВПП в Шереметьево

Пассажирский «Boeing» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском Шереметьево. Инцидент произошел, когда борт, следующий рейсом из Астаны, совершал посадку, сообщает ТАСС.

— После посадки при освобождении полосы в аэропорту Шереметьево борт «Аэрофлота», выполнявший рейс Астана — Москва, выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на 1,5 м. Выкатывание произошло при съезде на рулежную дорожку. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал , — прокомментировал инцидент пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

Видео: Пятый канал

Сейчас выполняются работы по эвакуации самолета с места происшествия.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщил, что следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжают выяснять обстоятельства выкатки лайнера авиакомпании Smart Wings в воскресенье, 13 января, за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево».