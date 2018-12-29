Стало известно, о чем в Сочи будут говорить Путин и Лукашенко

Одной из главных тем на встрече президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи станет нефтегазовый вопрос. Об этом в интервью изданию «Экономика сегодня» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил, что переговоры лидеров России и Белоруссии в конце 2018 года привели к заключению десятков соглашений, в том числе по унификации законов, созданию союзного государства и экономической интеграции.

Одним из самых острых вопросов для Минска является компенсация налогового маневра в российском нефтегазовом секторе. Белоруссия оценивает финансовые потери в 11 миллиардов долларов за шесть лет.

Российский налоговый маневр заключается в снижении до нуля экспортных пошлин и увеличении налога на добычу полезных ископаемых к 2024 году. По расчетам автором инициативы, реформа принесет бюджет РФ 10,8 триллионов рублей при потерях в 3,4 триллиона. В Минске опасаются, что налоговый маневр приведет к росту цен на нефть для Белоруссии.

Ранее Пятый канал рассказывал о переговорах Путина и Лукашенко в Кремле.