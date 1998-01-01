Старшая сестра уличила Меган Маркл во лжи и неискренности

Саманта Маркл обвинила свою сестру Меган во лжи и неискренности, сообщают Дни.ру. В августе 2018 года герцогиня написала письмо своему отцу, в котором попросила не обсуждать ее личную жизнь с журналистами. Сама Меган рассказывала, что интервью, которые ее отец дает репортерам разбивают ее сердце «на миллион частей».

Сводная сестра герцогини, Саманта Маркл уверена, что Меган лжет и пытается выставить себя в хорошем свете. Она предложила герцогине пройти тест на детекторе лжи, а также заверила, что Меган Маркл сама перестала общаться с семьей после свадьбы.

— Никто не пытается вторгнуться в ее жизнь, но она не имеет права игнорировать, оскорблять и разрушать нашу семью и при этом продолжать спокойно жить, не раскрывая правды, — заявила Саманта в своем интервью.

В письме, которое вызвало критику Саманты Маркл, герцогиня писала своему отцу, что в разговорах с прессой тот лжет и тем самым причиняет ей боль.

— Ты сказал, что я никогда не помогала тебе финансово, и ты никогда не просил меня о помощи, и это неправда. Если ты по-настоящему любишь меня, то прекрати общаться с прессой. Позволь нам жить спокойно. Прекрати обсуждать мои отношения с мужем. Ты лжешь и причиняешь мне боль, — написала Меган Маркл.

Ранее Пятый канал сообщал, что Джордж Клуни поддержал Меган Маркл и сравнил ее с принцессой Дианой.